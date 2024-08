Rheinlandpokal aus Ww/Sieg-Sicht: Wie weit geht Neitersens Pokalreise dieses Mal? Kroppachs kuriose Teilnahme

In der vergangenen Spielzeit endete die Rheinlandpokalreise der SG Neitersen/Altenkirchen (links Marco Scholz, rechts Robin Schürdt) erst im Viertelfinale nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den damaligen Rheinlandligisten FSV Salmrohr (in der Mitte Doppeltorschütze Noah Wrusch). Kann die SG an die vergangene Pokalsaison anknüpfen? Am Sonntag wartet zunächst die Hürde SG Rennerod. Foto: Jürgen Augst/jogi