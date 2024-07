Plus Rhein-Lahn

Rhein-Lahn-Kreisligisten rechnen sich im Rheinlandpokal Außenseiterchancen aus – Kreispokal: 1. Runde ausgelost

Bevor es für die Fußballer am zweiten Wochenende im August in den Ligen des Verbandes mit den Punktspielen so richtig los geht, steht am Wochenende 3./4. August die 1. Runde des Rheinlandpokals an – auch für die Rhein-Lahn-Teams.