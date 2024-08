Rheinböllen wirft Mayen nach Verlängerung raus: Jubel nach de Sousas Tor – Rot für Nett

Mit vereinten Kräften: Rheinböllens Lucas Odenbreit (in Schwarz) und sein Torwart Leon Sonne klären hier in der Verlängerung vor dem Mayener Tom Johann. Der war nach 106 Minuten ins Spiel gekommen, in der 118. Minute fiel der Siegtreffer für Rheinböllen durch Ricardo De Sousa. Foto: B&P Schmitt