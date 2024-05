Plus Bad Sobernheim

Pokalsieg: Teamgeist löst beim ASV Langweiler die nötigen Körner

i Bierdusche für den Macher des Pokalsiegers: Andreas Fischer, Trainer des ASV Langweiler/Merzweiler, wird von seinen Spielern gefeiert. Foto: Klaus Castor

Die Spieler eines Grenzgängers streckten den Pokal in den Nachthimmel von Bad Sobernheim: Der ASV Langweiler/Merzweiler gehört geografisch dem Kreis Kusel an, er ist integriert ins Ligensystem des Fußballkreises Birkenfeld und holte sich nun den Kreispokal im Kreis Bad Kreuznach, zu dem er seit vielen Jahren gehört. Mit 3:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung bezwang der ASV im packenden Finale in Bad Sobernheim den VfL Rüdesheim.