Pokalfinale: „Wer alles will, muss auch alles geben“

i TuS-Feiertag nach dem 1:0 im Rheinlandpokal-Viertelfinale bei Eintracht Trier. Können die Koblenzer am Samstag erneut jubeln? Foto: Sebastian Schwarz

Die Regionalliga-Saison ist nicht so gelaufen wie gewünscht, der Gang zurück in die Oberliga bedeutet mit Blick auf die 1. Mannschaft den x-ten Neuanfang für die TuS Koblenz. Doch TuS-Präsident Christian Krey ist 2019 nicht allein mit dem Ziel angetreten, die TuS sportlich an alte Glanzzeiten anknüpfen zu lassen.