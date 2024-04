Plus Koblenz/Nentershausen Pokalfinale könnte Rheinlandliga-Spielplan durcheinanderwirbeln: Wie der FVR mit der Überschneidung umgeht Von Andreas Egenolf i Objekt der Begierde: Noch vier Mannschaften dürfen sich Hoffnungen machen, den Rheinlandpokal zu gewinnen. René Weiss Foto: René Weiss Das Finale im Fußball-Rheinlandpokal steht fest – und bringt möglicherweise noch einmal ordentlich Bewegung in den Spielplan der Rheinlandliga. Lesezeit: 1 Minute

Der Grund dafür: Neben Regionalligist TuS Koblenz (3:0-Sieg beim FSV Salmrohr) hat sich auch Rheinlandligist SG Schneifel (2:1-Heimsieg gegen den Ahrweiler BC) für das Endspiel am bundesweiten „Finaltag der Amateure“ am Samstag, 25. Mai, im Stadion Oberwerth in Koblenz qualifiziert. Bei der Zusammenstellung des Rheinlandliga-Spielplans hatte der Fußballverband Rheinland allerdings den ...