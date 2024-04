Plus Salmtal Nach dem 3:0 in Salmrohr: Der Pokal wird zur Therapie für die TuS Von Sven Sabock i Die Entscheidung für die TuS: Dylan Esmel profitiert von einem Missverständnis in der Salmrohrer Abwehr und muss den Ball nur noch ins leere Tor zum 3:0-Endstand einschieben – sehr zur Freude der mitgereisten Koblenzer Anhänger. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher Der Jubel in Reihen der TuS Koblenz fiel nicht sonderlich überschwänglich aus. Dabei gab das 3:0 in Salmrohr durchaus Anlass zur Freude. Lesezeit: 3 Minuten

Kollektives Abklatschen, es folgte ein kurzes Herumhüpfen vor den zahlreich mitgereisten Fans. Dabei bedeutete das souveräne 3:0 (2:0) bei Fußball-Rheinlandligist FSV Salmrohr einen der größten Erfolge in dieser bislang so tristen Saison – mit dem Einzug ins Finale des Rheinlandpokals bietet sich dem designierten Regionalliga-Absteiger nun am Samstag, 25. Mai, ...