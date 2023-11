Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – diese Fußballweisheit bezieht sich in der Regel auf die in Alles-oder-Nichts-Spielen offenbar gestiegenen Außenseiterchancen. Auch im Falle der SG Neitersen/Altenkirchen scheinen die in der Meisterschaft vorherrschenden Gesetzmäßigkeiten in dieser Pokalsaison außer Kraft gesetzt, wenngleich es dabei weniger darum geht, wer David und wer Goliath ist.