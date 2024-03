Plus Simmern/Cochem

Kreispokal-Viertelfinals: Rheinböllens unschöne Erinnerung an Hausbay – Müden in Sohren

Lesezeit: 2 Minuten

Das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal 1 und 2 im Kreis Hunsrück/Mosel steht an: Sechs von acht Halbfinalisten in beiden Wettbewerben werden am Wochenende gefunden.