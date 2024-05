Der TuS Rheinböllen (mit Tim Flesch und Andy Herdt) feierte seine A-Klasse-Meisterschaft mit Schampus, bei der SG Sohren/Büchenbeuren gab es die Bierdusche für Trainer David Angsten von Stefan Müller und Patrick Hein nach dem Titel in der B Staffel 11. Einer der beiden Klubs wird am Samstag in Kaifenheim erneut zur Jubelfeier ansetzen können, denn im Endspiel des Kreispokals 1 trifft Rheinböllen um 17 Uhr auf Sohren. Die Sohrener haben noch ein zweites Eisen im Feuer, denn im Kreispokal-2-Finale spielt zuvor um 14.30 Uhr die SG-Zweite gegen den SC Weiler II. Foto: B&P Schmitt