Plus Kreis Birkenfeld Kreispokal: Titelverteidiger SV Buhlenberg scheidet aus – B-Klässler Spvgg Hochwald steht im Halbfinale Der Titelverteidiger ist ausgeschieden. Im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals unter lag der SV Buhlenberg dem VfR Baumholder II. Dafür steht mit der Spvgg Hochwald ein B-Klassist im Halbfinale. Außerdem kam der FC Bärenbach weiter. Von Verena Müller-Baltes, Stefan Götz

Spvgg Hochwald - SG Kirschweiler/Hettenrodt 3:0 (2:0). Auch wenn am Ende ein deutlicher Sieg für die Spvgg Hochwald stand, waren es zunächst die Gäste aus Krischweiler, die Druck machten. In den ersten zehn Minuten kam die SG mehrfach gefährlich vors Tor, scheiterte aber immer an Hochwalds Keeper Fabian Weyand. „Wir ...