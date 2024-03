Plus Zell Kreispokal Mosel: SV Wittlich ist für die SG Zell die schwierigste Aufgabe Lesezeit: 1 Minute Für Manuel Bausen, Coach des Fußball-A-Ligisten SG Zell/Bullay/Alf, ist das Viertelfinale im Kreispokal Mosel am Sonntag (14.30 Uhr) in Zell gegen den SV Wittlich mehr als nur ein letztes Vorbereitungsspiel auf die noch ausstehenden Saisonspiele. „Wir wollen weiterkommen und uns für den Rheinlandpokal qualifizieren“, sagt der Trainer – und weiß, dass die Aufgabe eine leichtere hätte sein können.

Denn Ligakonkurrent Wittlich steht auf dem zweiten Tabellenplatz in der A Staffel 8, in der Liga verlor der Zehnte Zell deutlich mit 0:3, obwohl die SG einen ordentlichen Auftritt gezeigt hatte. „Aber die Wittlicher sind in der Lage, aus dem Nichts Tore zu machen, bestrafen die Fehler dann eiskalt“, weiß ...