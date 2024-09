Plus Cochem Kreispokal Mosel: Der Kampf um den Einzug ins Achtelfinale steht an Im Fußballkreis Mosel stehen am Mittwoch Pokalspiele an – drei COC-Klubs streben den Einzug ins Achtelfinale an. Alle anderen acht Kreispokal-Wettbewerbe im Rheinland sind „zweizügig“ (A- und B-Klässler in einem Wettbewerb sowie die C-Klässler unter sich), nur der Kreis Mosel spielt noch in einem Wettbewerb. Lesezeit: 1 Minute

So darf die SG Zell/Bullay/Alf mit ihren beiden Teams in Runde zwei am Mittwoch um 19.30 Uhr bei C-Klässlern antreten. Die Zeller Erste (Dritter in der A Staffel 9) sollte beim SV Gonzerath II (Achter C 21) ohne größere Probleme weiterkommen. Zeitgleich muss die Zeller Reserve (Drittletzter B 14) in ...