Kreispokal Hunsrück/Mosel: Dreimal Achtelfinale steht am Mittwochabend an

Die SG Nörtershausen (A Staffel 4) hat sich in der vergangenen Woche durch einen 3:2-Sieg in Sohren (A 6) als erste Mannschaft für das am 2. März stattfindende Viertelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (für A- und B-Klässler) qualifiziert. Am Mittwoch werden drei weitere Viertelfinalisten gefunden.