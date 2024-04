Plus Simmern/Cochem Kreispokal 2: Sohren II trifft im Finale auf Weiler II – Halbfinal-Gegner tritt nicht an Das Finale im Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/ Mosel für C-Klässler am 1. Juni in Kaifenheim steht fest. Sohren/Büchenbeuren II trifft auf Weiler II. Lesezeit: 1 Minute

SG Sohren/Büchenbeuren II - SV Masburg II 2:1 (1:1). In dem Halbfinale zwischen Sohren II (Dritter C 18) und Masburg II (Achter C 10) war alles drin. Sohren II reaktivierte Ex-Rheinlandliga-Torjäger Daniel Ank – und der 41-Jährige wurde mit den Toren zum 1:0 und 2:1 zum Matchwinner. Laut Sohrens Spielertrainer ...