Plus Simmern/Cochem Kreispokal 1: Sohren gegen Nörtershausen eröffnet Achtelfinale – Ank im Tor Das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel (für A- und B-Klässler) wird am Donnerstag um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz „Alte Asche“ in Sohren eröffnet: Gastgeber SG Sohren/Büchenbeuren begrüßt die SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen. Lesezeit: 1 Minute

Beide Klubs spielen in der A-Klasse, aber nicht in der gleichen Staffel. Sohren steht nach sieben Spieltagen in der A 6 als Tabellenvorletzter auf dem Abstiegsplatz – genau wie Nörtershausen als Vorletzter der Koblenzer A 9. Sohren muss auf Torwart Tim Jakobs verzichten, dafür steht mit Daniel Ank ein ehemaliger ...