Plus Simmern

Kreispokal 1: Halbfinals auf dem Weg nach Kaifenheim steigen in Sohren und Ober Kostenz

Um den Einzug ins Finale des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel, das am 1. Juni in Kaifenheim stattfindet, kämpfen am Mittwoch zwei A-Ligisten und zwei B-Ligisten. Die Sieger qualifizieren sich zudem für den Rheinlandpokal.