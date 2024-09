Plus Metternich Karbach kommt im Rheinlandpokal weiter: FC muss in Metternich nach 4:1-Führung zittern Von René Weiss i Karbachs 1:0-Torschütze Max Wilschrey (vorne, links) und Vorbereiter Leonardo dos Santos brachten die Gäste beim 4:3 in Metternich auf den Weg in Richtung dritte Rheinlandpokal-Runde. Dos Santos glänzte aber nicht nur als Vorbereiter, er traf auch doppelt mit seinen Toren zum 0:3 und 1:4. Foto: René Weiss Patrick Kühnreich kennt das Gefühl von spektakulären, torreichen Schlagabtauschen auf dem Metternicher Kunstrasenplatz. Während seiner Zeit als Trainer beim Rheinlandliga-Absteiger FC Metternich bekamen die Zuschauer dort häufig kurzweilige Spiele geboten, im Zweitrunden-Rheinlandpokalspiel hätte es bei seiner Rückkehr in Diensten des Fußball-Oberligisten FC Karbach beim 4:3 (3:1) etwas weniger Spektakel aber auch getan. Lesezeit: 2 Minuten

Die Vorderhunsrücker führten nach einer halben Stunde bereits mit 3:0, nach 60 Minuten mit 4:1 und mussten am Ende doch noch zittern. „Wir haben die Partie 70 Minuten lang richtig gut aufgezogen und so bestritten, wie ich es mir wünsche. Die letzten 20 Minuten dürfen uns so aber nicht passieren“, ...