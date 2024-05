Plus Idar-Oberstein FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein holt den Ü-32-Kreispokal: Mit starker Mannschaft zum 5:2 gegen Schwollbachtal Von Sascha Nicolay i FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein holt den Ü-32-Kreispokal Foto: Bengt Nicolay Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein hat den Kreispokal bei den AH-Fußballern der Altersklasse Ü32 gewonnen. Auf dem heimischen Volkesberg setzten sich die Obersteiner Kicker gegen die SG Niederhambach/Schwollbachtal 5:2 (2:1) durch.

Der FSV setzte dabei auf eine ziemlich starke Mannschaft, in der sieben Akteure standen, die in der abgelaufenen Saison in der Landesliga eingesetzt worden sind, darunter unter anderen Spielertrainer Eugen Karpunov. Angreifer Jan-Niklas Decker schnürte einen Dreierpack. Außerdem trafen David Heringer (Elfmeter) und Karpunov. Für die Schwollbachtaler waren Marco Orth ...