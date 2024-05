Plus Selbach/Meudt Finale C/Reserven wird zum Härtetest für Selbachs Abwehr Von René Weiss Mit dem Staffelsieg in der Kreisliga C 2 hat es für die Sportfreunde Selbach nicht hingehauen. Weil der Vizemeister sein letztes Saisonspiel gegen die Reserve der SG Hammerland Bruchertseifen/Eichelhardt mit 2:4 verlor und der FSV Kroppach einen Dreier einsackte (9:0 gegen die SG Bitzen/Siegtal II), bleibt das zuvor ins Auge gefasste Entscheidungsspiel um Platz eins aus. Einmal darf sich die Mannschaft von Sebastian Gotto vor der Sommerpause aber doch noch auf den Platz begeben und versuchen, eine erfolgreiche Saison inklusive B-Klasse-Aufstieg über das Quotienten-Ranking zu krönen. Lesezeit: 1 Minute

Ab 18 Uhr treffen die Sportfreunde an diesem Freitag im Kreispokal-Finale der C-Ligisten im Wissener Dr.-Grosse-Sieg-Stadion auf die Mannschaft der SG Meudt/Berod. In der Parallelstaffel C 4 hatten die Kombinierten mit fünf Punkten Vorsprung auf den SV Stockum-Püschen die Nase vorn. Beeindruckend: Das Team um Spielertrainer Christopher Keller hat in 24 ...