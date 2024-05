Plus Rhein-Lahn

Finale C-Klasse/Reserven: Guter Draht zwischen den Kontrahenten

Im Wettbewerb der C-Ligisten sowie Reserven stehen sich am Samstagnachmittag ab 15 Uhr mit den zweiten Garnituren der SG Aar-Einrich und den Sportfreunden aus Bad Ems zwei Teams gegenüber, die in den Staffeln 12 und 14 eine ordentliche Rolle gespielt haben. Die Kombinierten aus Allendorf, Berghausen und Hahnstätten verpassten zuletzt mit der 1:3-Niederlage gegen den TuS Gückingen in buchstäblich allerletzter Minute den alleinigen Staffelsieg und sind nun mit ihrem Bezwinger und der SG Unterwesterwald II punktgleich. „Wir wollen nach diesem Nackenschlag unbedingt das Finale gewinnen“, ist für Co-Trainer Dierk Gemmer, der sich zusammen mit Steffen Jung um das SG-Team kümmert, das Ziel klar.