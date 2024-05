Plus Rhein-Lahn

Finale A/B in Osterspai: Holt der VfL Altendiez im vierten Anlauf endlich den begehrten Pott?

i Als Torjäger muss man, wie hier der Altendiezer Yannick Altmann beweist, mit allen Wassern gewaschen sein, um sich in den Zweikämpfen letztlich durchzusetzen. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Die Meistertitel in den Fußball-Kreisligen sind vergeben, jetzt geht es noch darum, wer sich in die Siegerliste im Kreispokal verewigt. Am Samstag steigen auf der Werner-Reifferscheid-Sportanlage in Osterspai die Endspiele in der C-Klasse (15 Uhr) sowie in der Konkurrenz der A- und B-Ligisten (18 Uhr), bei dem sich der VfL Altendiez und die Sportfreunde aus Bad Ems gegenüber stehen, ehe sich Borussia Dortmund in London dem Star-Ensemble von Real Madrid entgegen stellt.