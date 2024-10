Plus Karbach

Es kommt Druck auf den Kessel beim FC Karbach: Rheinlandpokal in Andernach mit Frgezeichen

Nach der schwachen Leistung beim 0:1 am Samstag gegen Aufsteiger Viktoria Herxheim kommt bei Fußball-Oberligist FC Karbach so langsam Druck auf den Kessel. Ein Erfolgserlebnis muss her – und zwar am Dienstag um 20 Uhr in der dritten Runde des Rheinlandpokals. Die schwächelnden Karbacher müssen beim formstarken Rheinlandligisten SG 99 Andernach ran, der erst ein Spiel in dieser Saison verloren hat.