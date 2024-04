Plus Kreis Birkenfeld Doppellupfer von Joshua Fuchs bringt VfR Baumholder II ins Finale – TuS Veitsrodt ohne Probleme in Allenbach Von Sascha Nicolay i Fabian Weyand, der Torwart der Spvgg Hochwald, stand gegen den TuS Veitsrodt häufig im Brennpunkt. Hier klärt er – mit Hilfe seines Spielertrainers Viktor Groß – gegen Janus Olschewski. Foto: Joachim Hähn Der VfR Baumholder II und der TuS Veitsrodt stehen im Endspiel um den Fußball-Kreispokal. Der VfR setzte sich in einem packenden Halbfinale gegen den FC Bärenbach durch, während der TuS Veitsrodt überraschend wenig Probleme bei der Spvgg Hochwald hatte. Lesezeit: 4 Minuten

Das Finale findet am Donnerstag, dem 9. Mai, statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Spvgg Hochwald - TuS Veitsrodt 0:4 (0:3). Erstaunlich wenig Schwierigkeiten hatte der TuS Veitsrodt, um sich auf dem tiefen Rasen in Allenbach bei der eigentlich so heimstarken Spvgg Hochwald zu behaupten. Schon nach neun Minuten hatte ...