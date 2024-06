Blankenrath: Zum Abschied von Trainer Fuchs soll der Kreispokal gegen den SV Wittlich her

Für Blankenrath (in Rot-Schwarz, von links mit Maurice Mazanek, Maximilian Vogt und Trainer Felix Fuchs) geht es im Kreispokal-Endspiel am Freitag in Gonzerath gegen den SV Wittlich. Für Fuchs ist es die letzte Partie als Trainer, als Spieler will er dem SVB aber erhalten bleiben. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter