Rheinböllen wirft Mayen nach Verlängerung raus: Jubel nach de Sousas Tor – Rot für Nett

Als sich Rheinböllens Abwehrspieler Ricardo de Sousa nach einer Ecke von Tim Flesch am Fünfer am höchsten schraubte und den Ball per Kopf im Tor unterbrachte, kannte der Jubel bei den Gastgebern keine Grenzen.