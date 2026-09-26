Pirmasens gastiert bei Ciftelf Wir tickern vom Oberwerth: Rot-Weiss Koblenz gegen FKP Sina Ternis 26.09.2026, 09:20 Uhr

i Jubelt der FC Rot-Weiss Koblenz heute wieder? Ab 14 Uhr steht das Heimspiel gegen den FK Pirmasens an. Wolfgang Heil

Tabellenfünfter gastiert beim Tabellenachten. Was nach einem Mittelfeldduell in der Fußball-Oberliga klingt, ist eigentlich ein Spitzenspiel, denn der FK Pirmasens hat 16, Rot-Weiss Koblenz 15 Punkte und damit drei weniger als Primus Schott Mainz.

Koblenz. Wir tickern heute das Duell in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FK Pirmasens live vom Koblenzer Oberwerth. Da treffen zwei Teams aufeinander, die beide in Tuchfühlung zu ganz oben bleiben wollen. Die Gastgeber liegen drei, die Gäste zwei Punkte hinter der Spitzenposition.







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