Das war dann doch mehr Arbeit als erwartet. Dass im Pokal die Grenzen zwischen den Ligen bisweilen verschwimmen, wurde auch in dieser Woche nicht nur im DFB-Pokal, sondern eben auch im Rheinlandpokal deutlich. Wobei der FC Cosmos Koblenz gern auf die Erfahrung verzichtet hätte, wie es ist, als Favorit mit viel Mühe einen zwei Klassen tiefer rangierenden Kontrahenten niederzuringen. Immerhin: Beim 2:1 bei Bezirksligist TuS Mayen ging aus Sicht der „Cosmonauten“ am Ende alles gut, zwei Tore von Nao Oriyama in Halbzeit zwei besiegelten das Weiterkommen. Die nächste Aufgabe wird in jedem Fall nicht einfacher: Am Sonntag (15 Uhr) geht es im Stadion Oberwerth gegen den FC Emmelshausen-Karbach.

Kader bietet ausreichend Alternativen

Neben dem Einzug in die 3. Runde war für Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal vor allem eine Erkenntnis wichtig, die er seiner Mannschaft für kommende Aufgaben mit auf den Weg geben wird: Bei allem Eifer braucht es auch ein bisschen Geduld, um zum Erfolg zu kommen. „Nach dem frühen Tor der Mayener wollten wir das Spiel direkt drehen und waren dadurch zu hektisch“, sagt Kasal, dessen Elf unter Wettkampfbedingungen üben konnte, wie man eine dichtgestaffelte Abwehr aus den Angeln hebt. „Wenn sich acht, neun Mann rund um den Strafraum postieren, ist es immer schwer“, sagt Kasal.

Am Sonntag nun, wenn es im Stadion Oberwerth gegen den FC Emmelshausen-Karbach geht, ist dieses Szenario eher nicht zu erwarten. Wobei Kasal nach den durchaus fordernden 90 Minuten in Mayen zunächst einmal schauen muss, wie es um die körperliche Verfassung eines jeden Einzelnen bestellt ist. Der baumlange Innenverteidiger Milan Ziric, der in Vorwoche im Training umgeknickt war und beim 1:0 in Kaiserslautern fehlte, könnte nun ebenso wieder eine Option sein wie Meric Gültekin, der in Mayen krank passen musste. Und bei dem zuletzt angeschlagenen Taha Aksu wird Kasal abwägen, wie viel Kraft er unter der Woche im Pokal gelassen hat. Vorteil Cosmos: Den ersten Eindrücken nach zu urteilen, ist der Kader auch in der Breite gut aufgestellt, an qualitativ hochwertigen Alternativen sollte es Kasal nicht mangeln.

„Emmelshausen-Karbach gehört für mich zu den Top-Fünf-Mannschaften der Liga.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal über den kommenden Gegner

Vor allem gibt der Auswärtssieg bei der U21 des FCK, einem der Aufstiegskandidaten, Selbstvertrauen. „Wir haben dort nicht glücklich, sondern verdient gewonnen“, betont Kasal, der allerdings auch weiß, dass der starke Auftritt in der Pfalz keinen Automatismus mit sich bringt. Konstanz in die Leistungen zu bringen, ist eine der Aufgaben, die bei den „Cosmonauten“ auf der Agenda stehen, zumal auch der kommende Gegner durchaus ambitioniert ist. „Karbach gehört für mich zu den Top-Fünf-Mannschaften der Liga“, deckt sich Kasals Einschätzung mit der vieler Trainerkollegen, „ich habe sie gegen Kaiserslautern beobachtet, sie sind individuell als auch als Mannschaft sehr stark.“ Dabei lässt er sich auch vom jüngsten 0:3 der Hunsrücker in Gonsenheim nicht blenden. „Solche Spiele gibt es“, sagt er und betont: „Wir müssen schauen, dass wir einen Tag wie gegen den FCK erwischen.“