Relegation zur Oberliga Verband klärt auf: Wittlich reicht Remis (doch) nicht Sina Ternis 07.06.2026, 10:20 Uhr

i Yusuf Emre Kasal und sein SV Rot-Weiss Wittlich hadern mit der Entscheidung des Regionalverbands. Klar ist aber auch: Im Fall eines Sieges gäbe es keine Diskussionen. Jörg Niebergall

Reicht ein Remis dem SV Wittlich im Heimspiel gegen den TB Jahn Zeiskam zum Aufstieg in die Oberliga oder nicht? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen Tagen viele. Nun klärt der Fußball-Regionalverband Südwest auf.

„Ein Unentschieden reicht uns.“ Das sagte Yusuf Emre Kasal mit Blick auf das Aufstiegsendspiel zur Fußball-Oberliga, in dem sein SV Rot-Weiss Wittlich am Sonntag (16 Uhr) auf dem heimischen Platz den TB Jahn Zeiskam empfängt. Seine Sicht auf die Dinge: Weil Rot-Weiss mehr Auswärtstore als Gegner Zeiskam geschossen hat – nämlich fünf in der Partie bei der FSG Jägersburg – kommt dieses Kriterium bei Punkt- und Torgleichheit sowie der gleichen ...







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