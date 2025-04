Das Koblenzer Oberliga-Duell bietet auch am Samstag reichlich Brisanz. Die TuS will sich für die jüngsten Niederlagen gegen Rot-Weiss revanchieren, nicht zuletzt, um die Chance auf Platz zwei zu wahren.

Entwickelt sich Rot-Weiss etwa zum Angstgegner für die TuS? Nachdem sich die beiden Koblenzer Fußball-Oberligisten in dieser Saison zweimal gegenüberstanden und das „kleine“ Rot-Weiss beide Partien gegen die „große“ TuS mit 1:0 gewinnen konnte, soll sich das nach dem Willen von Michael Stahl ändern, auch wenn der TuS-Trainer einräumt, dass die Ergebnisse ein durchaus Wirkung gezeigt haben. Am Samstag um 14 Uhr gibt’s im Stadion Oberwerth die Chance, die Dinge aus Sicht der Blau-Schwarzen wieder etwas geradezurücken. Erschwert wird das Ganze durch die Tatsache, dass die Rot-Weissen durch den Einzug ins Rheinlandpokal-Finale reichlich Rückenwind haben. Und Trainer Fatih Cift hofft auf einen weiteren psychologischen Vorteil: „Rot-Weiss hat noch nie ein Pflichtspiel gegen die TuS verloren. Ich glaube schon, dass das bei ihnen in den Köpfen ist.“

TuS ist wieder im Rennen um Platz zwei

Man kennt sich, man schätzt sich – und doch gehören ein paar verbale Sticheleien zu diesem Duell natürlich dazu. In diese Kategorie fällt denn wohl auch Cifts Einschätzung, „dass es für die TuS um alles geht“, um im Rennen um Platz zwei zu bleiben. Stahl weiß natürlich um die Bedeutung, warnt aber davor, beim Blick auf das große Ganze den Fokus für die nächste Aufgabe zu verlieren. Wobei er im Rückblick auf die jüngsten beiden Duelle gegen Rot-Weiss seiner Mannschaft eigentlich gar nicht viel vorwerfen kann. Im Liga-Duell im September bot sich Dylan Esmel in der Nachspielzeit per Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich, im Pokal-Duell ließ die TuS in der Verlängerung beste Möglichkeiten ungenutzt. Da war es auch wenig tröstlich, dass die Stahl-Elf in beiden Partien gefühlt die bessere war. „Wir gehen aber jetzt nicht mit der Angst vor einer weiteren Niederlage ins Spiel – im Gegenteil“, sagt der TuS-Trainer, dessen Team sich zuletzt mit drei Siegen in Folge wieder stabilisiert hat. Zudem half ausgerechnet Rot-Weiss am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 gegen Pirmasens mit, dass der Rückstand auf Platz auf drei Punkte geschrumpft ist. Den Blau-Schwarzen bieten sich nun wieder alle Möglichkeiten.

i Zwei Spiele, zwei Siege: Die Bilanz von Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift gegen die TuS kann sich in dieser Saison sehen lassen. Wolfgang Heil

„Wir hatten nach dem Pokal-Aus gegen Rot-Weiss gegen Schott Mainz 30 schlechte und gegen Mechtersheim 90 grauenhafte Minuten, seitdem zeigt die Kurve nach oben“, fasst der TuS-Coach seine Sicht des Fehlstarts zusammen. Es folgten die Siege in Diefflen, gegen Morlautern sowie in Karbach, wo die Koblenzer laut Stahl über 85 Minuten das Geschehen dominiert haben. „Wir haben uns berappelt“, so sein Fazit. Klar, dass sich diese Entwicklung nun fortsetzen soll, ungeachtet der Tatsache, dass die fehlende Kadertiefe eine Herausforderung bleibt. Die erste Elf genügt ohne Frage höchsten Ansprüchen in der Oberliga, gegen Morlautern zum Beispiel standen am Ende aber eben auch fünf A-Junioren aus dem jüngeren Jahrgang auf dem Platz.

„Wenn wir jetzt nach dem Erreichen des Pokalfinales ein paar Prozent nachlassen, wird es nicht reichen.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift

In einem sind sich beide Trainer einig: Wer im Stadtduell als Sieger den Platz verlässt, hängt auch davon ab, wer am ehesten an das Leistungsmaximum kommt. „Wenn wir nach dem Erreichen des Pokalfinales ein paar Prozent nachlassen, wird es nicht reichen“, glaubt Cift, während Stahl auch mit Blick auf die letzten Begegnungen mit Rot-Weiss anmahnt, vor dem Tor „die richtige Mischung aus Zielstrebigkeit und Lockerheit zu finden“.

Kein Bier in der Kabine

Die TuS wird sich in jedem Fall nicht darauf verlassen können, das die Rot-Weissen nach dem Pokalsieg in Kirchberg verkatert auf dem Platz stehen. „Ich glaube, von den Spielern trinkt niemand Bier“, berichtete Cift aus der Kabine, wo wohl lediglich mit Eiweißshakes gefeiert wurde. Nach einem freien Tag versammelt der Trainer sein Team am Freitag um sich, wo Cift dann wohl auch die elf fittesten Akteure ausgucken wird. Und ganz nebenbei hat er auch die zweite Mannschaft im Blick, die im Top-Spiel der Kreisliga A gegen die Reinhardts Elf personell unterstützt werden soll. „Die nächsten Wochen werden herausfordernd. Nicht nur physisch, sondern eben auch psychisch. Man muss den Spannungsbogen immer wieder neu aufbauen, das wird die größte Herausforderung.“