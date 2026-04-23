Der FV Engers kann im Oberliga-Heimspiel gegen Wormatia Worms seine Ambitionen im Kampf um Platz drei unterstreichen. Dort – oder zumindest in der Nähe – war Gast Wormatia Worms vor der Saison erwartet worden, doch das funktionierte nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Dass der FV Engers in der Fußball-Oberliga sechs Spieltage vor Schluss die Wormatia aus Worms empfangen würde und zwölf Punkte Vorsprung auf den Ex-Regionalligisten (zuletzt 2022/2023) haben würde, hätte kaum einer so prognostiziert. Aber es ist genauso, wenn der Tabellenfünfte Engers den Sechsten um 15 Uhr am Wasserturm empfängt.