FC Emmelshausen-Karbach kommt
SC Idar unter Druck, und Ranzi Ferjani könnte ausfallen
Auf "Lebensversicherung" Florian Zimmer (rechts) ruhen auch Samstag gegen den FC Emmelsausen-Karbach die Hoffnungen des SC Idar.
Auf "Lebensversicherung" Florian Zimmer (rechts) ruhen auch Samstag gegen den FC Emmelsausen-Karbach die Hoffnungen des SC Idar. Hendrik Puhl (links) kann nicht spielen. Er hat sich gegen Dieflen verletzt.
Stefan Ding

In Zugzwang ist er SC Idar-Oberstein am Samstag gegen den FC Emmelshausen-Karbach. Im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga droht im Fall einer Niederlage eine (zu) große Lücke zu den Nichtabstiegsplätzen. 

Lesezeit 2 Minuten
0:6 beim FK Pirmasens und 2:3 gegen den FV Diefflen: Zwei bittere Niederlagen hat der SC Idar-Oberstein in dieser englischen Woche schon hinnehmen müssen, doch zum ausgiebigen Wundenlecken bleibt kaum Zeit. Schon am Samstag steht das nächste Spiel in der Fußball-Oberliga auf dem Programm.

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