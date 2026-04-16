In Zugzwang ist er SC Idar-Oberstein am Samstag gegen den FC Emmelshausen-Karbach. Im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga droht im Fall einer Niederlage eine (zu) große Lücke zu den Nichtabstiegsplätzen.
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0:6 beim FK Pirmasens und 2:3 gegen den FV Diefflen: Zwei bittere Niederlagen hat der SC Idar-Oberstein in dieser englischen Woche schon hinnehmen müssen, doch zum ausgiebigen Wundenlecken bleibt kaum Zeit. Schon am Samstag steht das nächste Spiel in der Fußball-Oberliga auf dem Programm.