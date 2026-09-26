Pirmasens ist zu Gast
Rot-Weiss führt, Pirmasens nach Notbremse in Unterzahl
Franck Kouentchi hatte das 2:0 für seine Rot-Weissen auf dem Fuß, doch seinen Fallrückzieher klärte FKP-Keeper Lukas Kupper noch
Franck Kouentchi hatte das 2:0 für seine Rot-Weissen auf dem Fuß, doch seinen Fallrückzieher klärte FKP-Keeper Lukas Kupper noch zur Ecke.
René Weiss

Tabellenfünfter gastiert beim Tabellenachten. Was nach einem Mittelfeldduell in der Fußball-Oberliga klingt, ist eigentlich ein Spitzenspiel, denn der FK Pirmasens hat 16, Rot-Weiss Koblenz 15 Punkte und damit drei weniger als Primus Schott Mainz.

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Koblenz. Wir tickern heute das Duell in der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und dem FK Pirmasens live vom Koblenzer Oberwerth. Da treffen zwei Teams aufeinander, die beide in Tuchfühlung zu ganz oben bleiben wollen. Die Gastgeber liegen drei, die Gäste zwei Punkte hinter der Spitzenposition.
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