SC Idar bei Wormatia Worms Fragenzeichen hinter Florian Zimmer und Kevin Kraus Sascha Nicolay 12.03.2026, 13:35 Uhr

i Beim SC Idar-Oberstein hoffen alle, dass Florian Zimmer (am Ball) in Worms auflaufen und bestenfalls wieder treffen kann. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen ist der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga. Beim Auswärtsspiel bei Wormatia Worms will der SC die Pleite gegen Eppelborn ausmerzen – trotz personeller Sorgen.

Der FV Diefflen hat es besser gemacht als der SC Idar-Oberstein. Anders als die Mannschaft aus dem Haag am Samstag hat Diefflen den FV Eppelbon am Dienstag geschlagen – 2:1 auf dessen Gelände. Damit ist der SC wieder in den tiefen Keller gestürzt und befindet sich vor seinem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) bei Wormatia Worms wieder auf einem Abstiegsplatz der Fußball-Oberliga.







