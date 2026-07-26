Der FC Emmelshausen-Karbach blickt dem Oberliga-Start gegen Eisbachtal mit Sorgenfalten entgegen. Die Generalprobe gegen den SSV Merten missglückte, die personelle Lage ist weiterhin prekär.
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Der finale Härtetest vor dem Oberliga-Aufgalopp am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Sportfreunde Eisbachtal ging für die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach gehörig daneben. Gegen den ebenfalls Fünftligisten SSV Merten (Mittelrheinliga) setzte es auf dem Quintinsberg ein enttäuschendes 0:4 (0:1).