0:4 gegen SSV Merten FCEK-Generalprobe geht gehörig daneben Sascha Wetzlar 26.07.2026, 10:29 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau, mit Dennis Krob) hat das letzte Testspiel vor dem Oberliga-Start gegen den Mittelrheinligisten SSV Merten auf dem Quintinsberg 0:4 verloren. Auch der neue Stürmer Krob blieb erneut glücklos. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es auf dem Quintinsberg für den FCEK gegen Eisbachtal los. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach blickt dem Oberliga-Start gegen Eisbachtal mit Sorgenfalten entgegen. Die Generalprobe gegen den SSV Merten missglückte, die personelle Lage ist weiterhin prekär.

Der finale Härtetest vor dem Oberliga-Aufgalopp am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Sportfreunde Eisbachtal ging für die Fußballer des FC Emmelshausen-Karbach gehörig daneben. Gegen den ebenfalls Fünftligisten SSV Merten (Mittelrheinliga) setzte es auf dem Quintinsberg ein enttäuschendes 0:4 (0:1).







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