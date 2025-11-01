Es war sicherlich ein Sieg der Kategorie glücklich. Doch das interessierte zumindest den Gewinnertrainer Fatih Cift nicht die Bohne. Seine Rot-Weissen haben das Oberliga-Stadtduell gegen die TuS mit 2:1 gewonnen.
Die Rollen sind auf den ersten Blick klar verteilt: Während der Saisonstart der TuS als gelungen bezeichnet werden kann, befindet sich Stadtrivale FC Rot-Weiss Koblenz derzeit im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) treffen sich die Teams zum Duell im Stadion Oberwerth.