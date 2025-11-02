1:3 gegen Gau-Odernheim Emmelshausen-Karbachs Siegesserie ist gerissen Sascha Wetzlar 02.11.2025, 09:58 Uhr

i Für Ufuk Kömesögütlü (rechts) war das Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim schnell beendet: Nach zehn Minuten sah der Verteidiger des FC Emmelshausen-Karbach wegen einer Notbremse die Rote Karte. Nach zwei Monaten verlor der FCEK wieder ein Spiel beim 1:3 gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Alzey-Worms. hjs-Foto

Damit war nicht zu rechnen: Emmelshausen-Karbachs Siegesserie ist gerissen, ausgerechnet gegen den Aufsteiger Gau-Odernheim verlor der FCEK. Knackpunkt: Die frühe Rote Karte für Ufuk Kömesögütlü.

Aufsteiger mit Überraschungscoup auf dem Quintinsberg: Der TSV Gau-Odernheim hat beim FC Emmelshausen-Karbach nicht unverdient mit 1:3 (0:1) gewonnen. Was dem Gast sicherlich in die Karten spielte war die ganz frühe Rote Karte für FCEK-Innenverteidiger Ufuk Kömesögütlü nach einer Notbremse (10.







Artikel teilen

Artikel teilen