Damit war nicht zu rechnen: Emmelshausen-Karbachs Siegesserie ist gerissen, ausgerechnet gegen den Aufsteiger Gau-Odernheim verlor der FCEK. Knackpunkt: Die frühe Rote Karte für Ufuk Kömesögütlü.
Lesezeit 3 Minuten
Aufsteiger mit Überraschungscoup auf dem Quintinsberg: Der TSV Gau-Odernheim hat beim FC Emmelshausen-Karbach nicht unverdient mit 1:3 (0:1) gewonnen. Was dem Gast sicherlich in die Karten spielte war die ganz frühe Rote Karte für FCEK-Innenverteidiger Ufuk Kömesögütlü nach einer Notbremse (10.