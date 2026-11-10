Der FV Diefflen ist am Wochenende nach der 0:10-Klatsche gegen den TSV Schott Mainz auf den vorletzten Tabellenplatz in der Oberliga abgerutscht. Coach Thomas Höfer war darüber natürlich nicht begeistert, ist aber von Panik weit entfernt.
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Der eine oder andere dürfte sich am Samstagnachmittag schon verwundert die Augen gerieben haben, als er das Endergebnis zwischen dem TSV Schott Mainz und dem FV Diefflen in der Fußball-Oberliga las: Mit 10:0 hatte Regionalliga-Absteiger Schott dem Saarlandvertreter eine ordentliche Abreibung verpasst, oder, wie es FV-Trainer Thomas Höfer sagte: „Wir wurden brutal vermöbelt.