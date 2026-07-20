Es ist ein komplett neues Format, die Idee an sich ist aber nicht neu: Der Fußballverband Rheinland richtet erstmals den Supercup aus. Mit dabei beim Debüt ist Rheinlandmeister Ahrweiler BC. Der Gegner ist allerdings nicht von schlechten Eltern.
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Der Lotto-Supercup im Fußballverband Rheinland (FVR) ist ein neues Format, das – wie der FVR mitteilt – die Leistungen der Titelträger würdigt und den Startschuss für die kommende Saison bildet. Die Begegnungen versprechen, so heißt es weiter, schöne Duelle und bilden einen würdigen Rahmen für die vier Teams.