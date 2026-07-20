Der neue Rheinland-Supercup Ahrweiler BC bekommt zum Debüt Eintracht Trier serviert Mirko Bernd 20.07.2026, 13:02 Uhr

i So sieht das Logo für den neuen Supercup des Fußballverbands Rheinland aus. Fußballverband Rheinland

Es ist ein komplett neues Format, die Idee an sich ist aber nicht neu: Der Fußballverband Rheinland richtet erstmals den Supercup aus. Mit dabei beim Debüt ist Rheinlandmeister Ahrweiler BC. Der Gegner ist allerdings nicht von schlechten Eltern.

Der Lotto-Supercup im Fußballverband Rheinland (FVR) ist ein neues Format, das – wie der FVR mitteilt – die Leistungen der Titelträger würdigt und den Startschuss für die kommende Saison bildet. Die Begegnungen versprechen, so heißt es weiter, schöne Duelle und bilden einen würdigen Rahmen für die vier Teams.







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