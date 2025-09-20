Es sind derzeit die vielen Kleinigkeiten, die gegen die Sportfreunde Eisbachtal laufen. Die kamen gegen den Tabellenletzten der Oberliga, Arminia Ludwigshafen, trotz Chancenplus nicht über ein Remis hinaus.
Die Eisbachtaler Sportfreunde kommen in der Fußball-Oberliga derzeit nicht wirklich von der Stelle: Zuhause reichte es gegen den FC Arminia Ludwigshafen im Kellerduell nur zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden – trotz bester Torchancen. Damit wartet die Wörsdörfer-Elf nun seit sechs Spielen auf einen Sieg und steht mit sechs Punkten auf Rang 15.