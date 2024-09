Plus Engers Zwei späte Gegentore besiegen FV Engers: 1:3-Heimniederlage gegen spielstarken TSV Schott Mainz Von Christoph Hansen i Kapitän Kevin Lahn (im grünen Trikot) war am Samstagnachmittag im Spiel des FV Engers gegen den Regionalligaabsteiger TSV Schott Mainz einer der Aktivposten im Team der Gastgeber. Er holte den Strafstoß heraus, den er selbst nach 25 Minuten sicher zum 1:1-Zwischenstand auch verwandelte. Foto: Jörg Niebergall Der FV Engers hat auch sein viertes Heimspiel der noch jungen Saison 2024/2025 in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar verloren. Gegen den Regionalligaabsteiger TSV Schott Mainz gab es vor 316 zahlenden Zuschauern im Stadion am Engerser Wasserturm eine 1:3 (1:1)-Niederlage. Lesezeit: 2 Minuten

Bis in die Schlussphase hinein durften die Schützlinge von Trainer Sascha Watzlawik auf einen Punktgewinn hoffen. Doch die spielstarken Gäste aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt nutzten zwei Fehler in der Abwehr der Grün-Weißen in den Schlussminuten zu späten Treffern, die ihnen den Sieg einbrachten. „Unser Einwechselspieler Rimoldi war auf der linken Seite ...