Plus Koblenz Zahlen, Daten, Fakten aus der Oberliga – Packt es der FC Cosmos mit dem dritten Trainer? Zum letzten Mal nach der Corona-bedingten Aufstockung wird die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um zwei Vereine verkleinert, sodass es in der Spielzeit 24/25 wieder 18 Mannschaften sein werden, die um die Meisterschaft beziehungsweise gegen den Abstieg kämpfen. Von Matthias Schlenger

Von 38 Meisterschaftsspielen haben die Teams bereits 22 bis 24 absolviert, die zweite „Saisonhälfte“ wird also deutlich kürzer sein – doch die Frage, wer am Ende drinbleibt und wer nicht, wird von Woche zu Woche spannender. Grund genug, sich vor dem Start in die Restrunde an diesem Wochenende mit ...