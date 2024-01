Plus Simmern Wintervorbereitung der besten Hunsrück/Mosel-Klubs: Karbach eröffnet Testreigen Der Winter ist zurück in der Region, doch trotz Tief Gertrud haben die überkreislichen Fußballteams ihre Testspiele bis zum Start nach der Winterpause durchgeplant. Ob alle Partien stattfinden werden, muss man wie jedes Jahr abwarten. Von Mirko Bernd

Der fürs vergangene Wochenende geplante Test zwischen Mitte-Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel bei Rheinlandligist TuS Immendorf fiel jedenfalls schon mal aus. Der Blick auf die geplanten Vorbereitungsspiele der Klubs, die sich definitiv allesamt am Sonntag zum Hallenmasters in Simmern treffen. Oberligist Karbach will am Samstag sein erstes Testspiel absolvieren. FC Karbach Der Oberliga-14. ...