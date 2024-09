Plus Morlautern

Wingender trifft in der Nachspielzeit: TuS Koblenz feiert in Morlautern einen „Sieg des Willens“

i Der Jubel nach dem entscheidenden Tor: Marcel Wingender freut sich über das 2:1, Daniel von der Bracke ist erster Gratulant. Foto: Heinz-Joerg Wurzbacher

Die TuS Koblenz kommt in der Oberliga immer besser in Schwung. Mit dem 2:1 (1:0) beim SV Morlautern fuhr die Mannschaft um Trainer Michael Stahl bereist den vierten Sieg in Folge ein – wobei der entscheidende Treffer durch Marcel Wingender in der Nachspielzeit fiel.