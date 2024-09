Plus Engers

TuS Mechtersheim hat Ex-Bundesligaprofi als Trainer: Engerser Gegner mit Parallelen

Von Christoph Hansen

Der FV Engers tritt an diesem Samstag um 15 Uhr zu seinem Auswärtsspiel des siebten Spieltags in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim TuS Mechtersheim an. Der Engerser Trainer Sascha Watzlawik sieht durchaus Parallelen zwischen seiner Mannschaft und der seines Mechtersheimer Kollegen Jürgen Kramny.