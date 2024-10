Plus Idar-Oberstein Torjäger Florian Zimmer rotiert wieder in die Startelf: SC Idar-Oberstein empfängt den FV Engers i Der Torschützenkönig wird beim SC Idar-Oberstein auf Händen getragen. Florian Zimmer hat bisher zehnmal zugeschlagen. Foto: Joachim Hähn In der Fußball-Oberliga gilt es jetzt für den SC Idar-Oberstein. Nach den heftigen Oktober-Wochen gegen die Top-Mannschaften stehen nun bis zur Winterpause fast ausnahmslos Spiele auf dem Programm, in denen der SC punkten kann und muss. Los geht es am Samstag (15 Uhr) mit der Heimpartie gegen den FV Engers. Lesezeit: 1 Minute

Tomasz Kakala wäre gerne ins Pokal-Halbfinale gekommen, aber nachdem der FK Pirmasens am Mittwoch im Haag in Durchgang zwei so überlegen war und den 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg umwandelte, war der Trainer des SC Idar-Oberstein froh, dass seinem Team eine Verlängerung erspart geblieben war. „So konnten wir vielleicht ein paar ...