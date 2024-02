Plus Karbach Testspiel: Karbach gewinnt 2:1 gegen Kühnreichs Ex-Klub Im fünften Testspiel gab es für Oberligist FC Karbach den dritten Sieg, aber das 2:1 (1:0) gegen den Rheinlandliga-Vorletzten FC Metternich stimmte Patrick Kühnreich, der im Winter als Trainer aus der Metternicher „Kaul“ auf den Karbacher Quintinsberg kam, keineswegs zufrieden. Von Michael Bongard

„Ich habe viel Schlechtes gesehen. 70, 75 Minuten war das kein gutes Spiel von uns, das bisher schwächste in der Vorbereitung. Das war nicht die Intensität, die ich sehen will. Wir müssen uns in den zweieinhalb Wochen bis zum Ligastart am 24. Februar gegen Pfeddersheim sehr verbessern“, sagte Kühnreich. Erst in ...