Plus Rheinland-Pfalz

Sportwetten auf Amateurspiele: Die Machenschaften der illegalen Wettanbieter und ihr Einfluss auf den Sport

i Mehrere Amateurfußballspiele in der Region sind innerhalb weniger Wochen ins Visier illegaler Wettanbieter geraten. Foto: René Weiss

Erst der TuS Dietkirchen, dann die Eisbachtaler Sportfreunde, nun die TuS Koblenz – drei Amateurfußballspiele in der Region sind binnen weniger Tage in den Fokus illegaler Wettanbieter geraten. Drei Vorfälle, bei denen es nicht bleiben wird, weiß Insider Thomas Melchior, und gibt unserer Zeitung Einblicke in eine teils kriminelle und einflussreiche Szene.