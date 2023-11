Plus Engers Semchuk lässt seinem Appell spätes Siegtor folgen: FV Engers gewinnt 1:0 gegen Waldalgesheim Einen knappen Heimsieg feierte der FV Engers in der Fußball-Oberliga. Mit 1:0 bezwang der FVE den SV Alemannia Waldalgesheim. Von Ludwig Velten

Drei Tage nach dem ebenso überraschenden wie frühen Aus im Achtelfinale des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal durch die 1:3-Niederlage beim Rheinlandligisten FC Niederroßbach hat der FV Engers in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mühevoll in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im ersten Rückrundenspiel der 2023/2024 bezwang der FVE am Samstagnachmittag den SV Alemannia Waldalgesheim ...