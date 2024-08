Plus Idar-Oberstein

SC Idar-Oberstein gewinnt mit dem letzten Ballkontakt: Trainer des FC Karbach stellt sein Team in den Senkel

i 405 Zuschauer erlebten im Haag-Stadion, wie die Idarer Flavius Botiseriu und Malik Yerima den Karbacher Kevin Leidig in Schach halten. Am Ende siegte der SC mit 1:0. Foto: Michael Greber

Mit der letzten Ballberührung des Spiels hat Florian Zimmer den ersten Sieg des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga nach dem Wiederaufstieg perfekt gemacht. Sein Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit bedeutete den 1:0-Endstand gegen den FC Karbach, der damit zum ersten Mal in dieser Saison verlor.